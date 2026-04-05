Пожар избухна в хоспис в столичния квартал "Драгалевци" късно снощи. Сигналът е постъпил малко преди полунощ. На място са изпратени пет пожарни екипа.

Горял е третият етаж на дома. Един човек е пострадал. Той е бил откаран в болница „Пирогов“ с втора степен на изгаряния. Останалите хора са били евакуирани от сградата. Пожарът е бил изгасен около 15 минути след полунощ. Причините за инцидента се разследват.

Редактор: Ивайла Маринова