Ръст при част от основните хранителни стоки на борсите. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

За последната една седмица най-голямото поскъпване е при доматите. Цената при тях се е повишила с близо 14%. Така, на едро, вече се търгуват за 2,85 евро за килограм. В магазините цената нараства още с добавянето на търговските наценки.

Какви са цените в магазините две седмици преди Великден?

На празничната Великденска трапеза винаги слагаме зелена салата. Тя също е поскъпнала – с близо 8% за седмица до 70 евроцента. Краставиците са поскъпнали с близо 5%, до 2,06 евро за килограм.

При млечните продукти леко поскъпване има при цената на сиренето, което се е оскъпило с около 1% за последните седем дни. Като пример за поевтиняване можем да дадем тиквичките, морковите и картофите. Спад има и при почти всички плодове.