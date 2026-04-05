Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Само за седмица ръстът в цените при някои зеленчуци е повече от 10%
Ръст при част от основните хранителни стоки на борсите. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
За последната една седмица най-голямото поскъпване е при доматите. Цената при тях се е повишила с близо 14%. Така, на едро, вече се търгуват за 2,85 евро за килограм. В магазините цената нараства още с добавянето на търговските наценки.
Какви са цените в магазините две седмици преди Великден?
На празничната Великденска трапеза винаги слагаме зелена салата. Тя също е поскъпнала – с близо 8% за седмица до 70 евроцента. Краставиците са поскъпнали с близо 5%, до 2,06 евро за килограм.
При млечните продукти леко поскъпване има при цената на сиренето, което се е оскъпило с около 1% за последните седем дни. Като пример за поевтиняване можем да дадем тиквичките, морковите и картофите. Спад има и при почти всички плодове.
Последвайте ни