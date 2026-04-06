Това съобщиха гвардейците в Telegram

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия, съобщиха гвардейците.

Началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили е убит при ударите на САЩ и Израел

„Генерал-майор Маджид Хадеми, влиятелният и образован ръководител на разузнавателната служба на Корпуса на ислямската революционна гвардия, загина като мъченик при престъпната терористична атака на американско-ционисткия враг днес призори“, се посочва в съобщение на Иранската революционна гвардия, публикувано в канала ѝ в Telegram.

Израел ликвидира високопоставени ръководители на разузнаването на иранските паравоенни сили

Хадеми беше назначен за ръководител на разузнавателното звено на IRGC през юни 2025 г. след убийството на предшественика му, генерал Мохамад Каземи, при израелски удар, съобщи в. „Сабах“.

„Революционната гвардия стреля по цивилни и ние елиминираме лидерите. Иранските лидери живеят с усещането, че са мишени. Ще продължим да ги преследваме един по един“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац по повод смъртта на Каземи.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС

