Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия, съобщиха гвардейците.

Началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили е убит при ударите на САЩ и Израел

„Генерал-майор Маджид Хадеми, влиятелният и образован ръководител на разузнавателната служба на Корпуса на ислямската революционна гвардия, загина като мъченик при престъпната терористична атака на американско-ционисткия враг днес призори“, се посочва в съобщение на Иранската революционна гвардия, публикувано в канала ѝ в Telegram.

The head of the Revolutionary Guards’ intelligence organization, Major General Seyyed Majid Khademi, has been killed in a US-Israeli attack in Iran.



🔴 LIVE updates: https://t.co/Jwdb5DiL0Y pic.twitter.com/6kK3DESOHp — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 6, 2026

Израел ликвидира високопоставени ръководители на разузнаването на иранските паравоенни сили

Хадеми беше назначен за ръководител на разузнавателното звено на IRGC през юни 2025 г. след убийството на предшественика му, генерал Мохамад Каземи, при израелски удар, съобщи в. „Сабах“.

„Революционната гвардия стреля по цивилни и ние елиминираме лидерите. Иранските лидери живеят с усещането, че са мишени. Ще продължим да ги преследваме един по един“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац по повод смъртта на Каземи.

Редактор: Цветина Петрова