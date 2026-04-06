Американските сили, разположени на остров Бубиян в Кувейт, са били обект на атаки от Иран. Това заяви говорителят на Централния щаб на иранската армия Хатам ал-Анбия във видео изявление, съобщи "Ройтерс".

Ебрахим Золфакари заяви, че Техеран е атакувал сателитно оборудване и боеприпаси на острова с дронове, като добави, че американските сили са се преместили там от лагера Арифджан, след като тази база е била многократно ударена от Иран.

Остров Бубиян е най-големият от крайбрежната островна верига на Кувейт и е разположен в северозападната част на Персийския залив.

Шестима души са ранени от отломки, паднали в жилищен район в Северен Кувейт след иранска атака, съобщи по-рано здравното министерство на страната.

