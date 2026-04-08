Северна Корея изстреля днес балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи южнокорейската армия, цитирана от "Йонхап".

В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че ракетите са изстреляни от района на град Вонсан в около 08:50 часа местно време (02:50 часа българско време) и са прелетели близо 240 километра. Северна Корея изстрелва балистични ракети за четвърти път от началото на годината.

Япония засече възможно изстрелване на балистична ракета от Северна Корея

"Нашата армия внимателно наблюдава различните ходове на Северна Корея и е в готовност да отговори на всякаква провокация с превъзхождащи по сила действия", пише в изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея.

По-рано Сеул съобщи, че вчера сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд" и че в момента разузнаванията на Южна Корея и САЩ анализират случая.

