Поклонението ще се състои в Народния театър „Иван Вазов“
България се прощава с една от най-ярките личности в българската музика и култура - Михаил Белчев.
Поклонението пред незабравимия поет, композитор и певец ще се състои в Народния театър „Иван Вазов“ от 13 часа.
Отиде си големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Белчев оставя трайна следа на българската сцена с десетки песни, изпълнени от Лили Иванова, Йорданска Христова, Васил Найденов, Веселин Маринов и много други. Сред най-популярните му песни са „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“. Той е режисьор и на телевизионни
спектакли и филми.
Съпругата му Кристина Белчева съобщи на 6 април, че големият композитор си е отишъл на 79 години. Артистичният свят в България и всички любители на хубавата музика изразиха скръбта си след смъртта му.Редактор: Цветина Петкова
