България се прощава с една от най-ярките личности в българската музика и култура - Михаил Белчев.

Поклонението пред незабравимия поет, композитор и певец ще се състои в Народния театър „Иван Вазов“ от 13 часа.

Белчев оставя трайна следа на българската сцена с десетки песни, изпълнени от Лили Иванова, Йорданска Христова, Васил Найденов, Веселин Маринов и много други. Сред най-популярните му песни са „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“. Той е режисьор и на телевизионни

спектакли и филми.

Съпругата му Кристина Белчева съобщи на 6 април, че големият композитор си е отишъл на 79 години. Артистичният свят в България и всички любители на хубавата музика изразиха скръбта си след смъртта му.

