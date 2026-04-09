Няма затишие, иранците продължават да атакуват съседните държави от Залива. Това коментира в предаването „Пресечна точка” журналистът Мохамед Халаф.

„Иранците все още създават проблеми. Активизират прокситата в региона на Близкия изток. Виждаме активизация на прокситата в Ирак. От вчера има декларация, че ще атакуват интересите на САЩ”, заяви Халаф.

Той обясни, че американското посолство в Багдад е призовало всички граждани на САЩ и дипломати, да напуснат страната, но да не използват въздушния транспорт.

Според Халаф нещата в Ливан ескалират сериозно. Той смята, че проблемът е в това, че „Хизбула” е овладяла държавата и се разпорежда с нея.

Халаф обясни, че е имало един списък с 10 точки на Иран, срещу 15-точковия план на САЩ.

„Когато президентът Тръмп получи списъка от Иран и го разгледа, той го е хвърлил в кофата за боклук, защото нещата въобще не бяха това, за което се беше говорило на предишните срещи”, обясни Халаф. „Сега иранците дадоха нов списък от 10 точки, който президентът е видял и е казал, че така може да се преговаря”, коментира журналистът.

„Аз следя Иран от години. Седем американски президенти, заедно с Тръмп, са преговаряли с иранците. Те са майстори в отклоняването и протакането. Но според мен това приключи. Те вече не могат да управляват кризите и трябва да седнат на масата”, каза експертът.

