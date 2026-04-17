Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложение на НАТО за помощ при обезопасяването на Ормузкия проток, след като Иран обяви, че го е отворил отново за корабоплаване. Държавният глава призова водения от САЩ Алианс „да стои далеч“.

„Сега, след като ситуацията с Ормузкия проток приключи, получих обаждане от НАТО с въпрос дали ще ни е нужна помощ. Казах им да стоят далеч, освен ако не искат да натоварят корабите си с петрол“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Иран отваря напълно Ормузкия проток

В същото време Иран ще блокира преминаването на военни кораби през Ормузкия проток, след като Ислямската република обяви, че стратегическият път ще бъде отворен отново за търговско корабоплаване.

„Преминаването на военни кораби през Ормузкия проток остава забранено“, каза високопоставен военен представител пред държавната телевизия. Той уточни, че цивилните плавателни съдове ще трябва да преминават по определени маршрути и с разрешение от военноморските сили на иранската Революционна гвардия.

