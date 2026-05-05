Втората политическа сила в 52-рото Народно събрание ГЕРБ-СДС пристигна на консултации с президента Илияна Йотова за съставяне на правителство. На "Дондуков" 2 като представители на политическата формация дойдоха Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян.

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултациите преди съставянето на новия кабинет и започването на неговата работа. Благодаря и за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви и за встъпителните ви думи при откриването на 52-рото Народно събрание, в които и аз, и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат". С тези думи дъражвният глава се обърна към тримата представители на коалицията ГЕРБ-СДС.

По думите на държавния глава в момента България се намира в нова политическа ситуация, каквато не е имало от повече от 20 години. "Една политическа формация - „Прогресивна България“, като първа политическа сила, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се това да донесе стабилност и условия за развитието на една просперираща България, като от голямо значение за това ще бъде и работата на българската опозиция в Народното събрание", подчерта тя.

И подчерта, че разчита на дългогодишния опит като управляваща политическа сила на ГЕРБ-СДС. "Вярвам, че разполагате с експерти и необходимата експертиза, за да предлагате добри идеи и занапред. Очаквам в Народното събрание да бъдете опозиция, която не само ще отстоява своите позиции, но и ще осъществява ясен, съдържателен парламентарен контрол", изрази надежда президентът.

От своя страна Томислав Дончев изтъкна, че за политическата формация е важно колкото се може по-скоро България да има редовно правителство. "Има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всичи ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място е бюджетът. Бихме се раздвали да видим курс към свиване на дефицита", подчерта той.

"Смятам, че това може да бъде приоритет, споделян от почти всички партии в пленарната зала, защото тук не става дума за партийни интереси, а за бъдещето на страната. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. И макар ролята на опозицията обичайно да е да критикува и да предлага алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за част от тези тежки решения, особено - ако те са с реформаторски профил", обеща Дончев.

И беше категоричен, че с всички свои действия ГЕРБ-СДС ще напраи всичко възможно да подобри качеството на управлението - да го подкрепя, когато предлага правилни решения; да го критикува, когато решенията са неправилни; както и да представя, там където е удачно и приложимо, алтернативни политики. "Това е ролята на опозицията", изтъкна той.

Първи при държавния глава на консултации дойдоха от "Прогресивна България". След това президентът Илияна Йотова последователно ще се срещне с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи - ДПС“ на „Демократична България“, на „Продължаваме промяната“ и на „Възраждане“. След това Йотова ще отправи обръщение.

В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на „Прогресивна България”. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

Редактор: Станимира Шикова