Снимка: БТА
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Предвижда се да се определи праг от 3.8 млрд. евро
На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи новия държавен дълг.
Предвижда се да се определи праг от 3.8 млрд. евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти.
Румен Радев: Надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджетРедактор: Ралица Атанасова
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