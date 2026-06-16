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Пазарите осъзнават, че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време
Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта „Брент“ поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел.
Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше.
Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран
Междувременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано, и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени „съвсем скоро“.
„Много се радвам да съобщя, че договорът е подписан. Сделката е финализирана. А проливът вече е частично отворен. В момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък проливът ще бъде напълно отворен“, каза Доналд Тръмп.
ВСИЧКО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
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