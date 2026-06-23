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Защитите им обжалваха първоначалните им задържания
Днес Апелативният съд потвърди като окончателно съдебните мерки „задържане под стража” за двама души, свързани с „Калашниците” - Красимир Алексиев и Росен Иванов.
Според съда мярката е мотивирана и обоснована от иззетите материали по делото, документи и свидетелски разкази. Според тях двамата са с висока степен на обществена опасност. Тяхнато обвинение е за принуда и отправени заплахи, а свидетелски показания сочат, че са участвали и в група за лихварство и сводничество. Защитата на обвиняемите обаче е на мнение, че събраните доказателства не потвърждават, че са извършили престъпление.
Шестима задържани при акцията в "Ботунец" остават в ареста
„Разпит на свидетел, без да е посочено по кое досъдебно производство, считам, че е неправилен. Да не говорим, че няма как само на базата на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 2023 г., а три години по-късно, през 2026-а, се е сетил, че трябва да го разкаже, защото гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и решил, че трябва да помогне на обвинението, за да възтържествува справедливостта. Искат всички да бъдат задържани, ама без да има доказателства“, каза адвокатът на Росен Иванов - Иво Найденов.
Припомняме, че защитите им обжалваха първоначалните им задържания, а днес магистратите отхвърлиха искането да заменят мерките им с по-леки. Остава съдът да реши и за мярката на Васил Филипов. Срещу него обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. Той е един от шофьорите, които се врязаха в автобус на „Челопешко шосе“, вследствие това загинаха четирима, а десетки бяха ранени.
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Групата на „Калашниците” привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе”, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал „Ботунец”. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чиито мерки за неотклонение се гледат днес, обвиненията са за принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди.
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