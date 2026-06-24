Изкуственият интелект може да бъде полезен инструмент за държавната администрация, но само ако бъде управляван правилно и не се превърне в пиар акция. Това заяви експертът по киберсигурност Любомир Тулев в „Твоят ден“ по повод идеята роботи и AI системи да участват в консултативен съвет към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

По думите му най-важното уточнение е, че подобни системи няма да взимат решения вместо институциите. „Тези роботи няма да взимат решения. Те ще подпомагат администрацията и министерството в по-правилното разбиране и анализиране на големи масиви от данни“, обясни Тулев.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация създава консултативен съвет от роботи

Той посочи, че изкуственият интелект може да бъде полезен при обработката на регулаторни рамки, стари изследвания, експертни анализи и голям обем информация, която трудно може да бъде прегледана бързо от човек. „Истината е, че в момента имаме възможност да обработваме много по-голям масив от данни. Изкуственият интелект може да ни помага по-правилно да оценяваме и анализираме информацията около нас“, каза експертът.

Въпреки това Тулев предупреди, че качеството на отговорите зависи изцяло от данните, с които са обучени системите. „Изкуственият интелект е толкова добър, колкото е добра информацията, с която е захранен езиковият модел. Ако тази информация е неправилна или политически оцветена, и отговорите могат да бъдат в такава посока“, подчерта той.

Според него ключов въпрос остава запазването на интегритета и пълнотата на информацията, която се подава към подобни системи. „Много е важно да запазим целостта на информацията. Само така можем да получаваме правилни и полезни отговори“, заяви Тулев.

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Киберекспертът обърна внимание и на рисковете, свързани със сигурността и начина, по който езиковите модели обработват данните. „Киберсигурността е много важен аспект. Трябва да е ясно как тези модели обработват информацията и как се гарантира, че няма да има злоупотреби“, каза той.

Тулев коментира и опасенията, че подобен консултативен съвет може да се превърне в инструмент за търговско или политическо влияние. „Важно е да не се стигне до лобиране. Министърът заяви, че този съвет няма да води до търговско лобиране, а ще подпомага развитието на иновации и нови технологии“, посочи експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка