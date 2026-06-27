Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (27.06.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (27.06.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (27.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (27.06.2026 - обедна) 27 юни 2026 12:43 Прогноза за времето (27.06.2026 - сутрешна) Очаква ни захлаждане в края на следващата седмица Прогноза за времето (26.06.2026 - обедна) Tемператури до почти 40 градуса в края на юни и началото на юли Прогноза за времето (26.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (25.06.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Маринова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Горещините в Европа продължават, три страни отбелязаха температурни рекорди Протест в бургаския квартал „Сарафово” заради проточил се ремонт на централна улица Бюджет 2026: Критиките на опозицията и отговорът на управляващите Мими Иванова става почетен гражданин на София МО: Четири от американските самолети отпътуваха от летище „Васил Левски” Започва Националният фолклорен събор пред пещера Леденика „Нищо лично”: Д-р Апостолов, който и на 90 г. продължава да лекува Съветите на кардиолога проф. Иво Петров за здравето ни в горещините Посланикът на Италия у нас: София и Рим имат общи ценности и голям потенциал за развитие Деница Сачева: Този бюджет няма никаква философия и цел, оценката му е 3 След протести: Ще бъде ли завършен ремонтът на пътя между Хисаря и Карлово Срив от 35% на туристите остави хотелите по Северното Черноморие наполовина празни Какви са цените на храните и напитките по родното Черноморие В Кюстендил: Всеки може сам да си набере череши срещу символично заплащане До 5 евро стига цената за ползване на обществена тоалетна у нас Как да удължим живота на батерията на смартфона си „Дотам и обратно”: По пътеките на „Витоша 100” Прогноза за времето (27.06.2026 - сутрешна) Акцията в Несебър: Задържаха двама ръководители от ВиК-Бургас с белязани пари Слънчева и гореща събота Сватбен бум на 26 юни в София Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители (ВИДЕО) Горещите вълни вече са част от новия климатичен ред Маестро Йордан Камджалов и изкуството да общуваш на езика на музиката Геологът Злати Златев: Бях шеф на човекоядци в Мозамбик След катастрофата с три жертви на АМ „Тракия”: Възможно ли е подобни трагедии да спрат Изписаха от болница треньора, пострадал в катастрофата на „Тракия” Задържаха бившата полицайка Симона Радева, утре я конвоират в Сливенския затвор Протест и бдение срещу войната по пътищата в няколко града в страната Част от мантинелите у нас задържат само автомобили до 1500 килограма НА СЕКУНДИ ОТ ТРАГЕДИЯТА: Говори бащата на дете от „Славия”, пътувал зад пометената на „Тракия" кола Силна и богата България - силен и развит капиталов пазар Любен Иванов, ДБ: Новият бюджет ще доведе до по-висока инфлация България е солидарна с народа на Венецуела, заяви Илияна Йотова Основната критика на синдикатите е, че политика по доходите няма, а инфлацията се вдига Военни унищожиха дрейфащ дрон край Кранево (СНИМКИ) Прокуратурата разпореди пълна проверка на пътя след катастрофата с камион на АМ "Струма" Локомотив на пътнически влак се запали край гара Церковски НАП започва проверки на стотици обекти по Черноморието Нашите мантинели са декори за филм, смята бившият министър на младежта и спорта МО: Предстои придвижване на чуждестранни военни за участие в учение Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите Започва ремонт на пътя Слънчев бряг - Обзор Кабинетът започва незабавни действия за минимизиране на риска от воден режим Расте броят на загиналите в опустошителните земетресения във Венецуела „Искаме ученици, а не ангели”: Деца и учители скърбят за убитите на пътя край Мездра момче и момиче Желание за разширяване на сътрудничеството в кратки срокове потвърдиха енергийните министри на България и Турция Прокуратурата повдигна обвинение на младежа с тротинетка, нападнал баща с бебе в Пловдив ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА