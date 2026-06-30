Днес изтича крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци трябва да подадат годишните си данъчни декларации и да внесат дължимите данъци към бюджета.

По данни на Националната агенция за приходите до момента близо 434 000 дружества и еднолични търговци са изпълнили задълженията си. От тях около 62 000 са декларациите, подадени от еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този режим на облагане.

Изтича срокът за деклариране на доходите

30 юни е и последният ден за деклариране и плащане на окончателните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, едноличните търговци и земеделските производители. Заедно с годишната данъчна декларация те трябва да подадат и декларация образец №6 за дължимите осигуровки за предходната година.

До края на деня трябва да бъдат декларирани и внесени корпоративният данък, данъкът върху разходите, данъкът върху приходите на бюджетните организации, както и данъкът върху дейността по опериране на кораби. До момента близо 372 000 компании вече са подали необходимите документи в НАП.

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Подаването на декларации и плащането на задълженията се извършват по електронен път чрез портала на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Редактор: Цветина Петкова