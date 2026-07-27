Летният сезон традиционно води до спад в броя на кръводарителите, докато нуждата от кръв остава висока, а заради зачестилите пътнотранспортни произшествия и спешните случаи дори нараства. За това предупреди директорът на Националния център по трансфузионна хематология д-р Красимира Терзиева в ефира на „Здравей, България“.

„Нуждата от кръв няма отпуск, няма ваканция“, подчерта д-р Терзиева. По думите ѝ пациентите, които се нуждаят от животоспасяващи кръвопреливания, разчитат изцяло на доброволните безвъзмездни кръводарители и на близките си.

Миналото лято в страната е отчетен спад от близо 1000 кръводарители през месеците юли и август. Затова от Националния център отправят призив хората да дарят кръв още преди да заминат на почивка.

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„Преди да излезете в отпуск или да тръгнете на ваканция, минете през кръвните центрове и дарете кръв“, апелира директорът на центъра.

За да компенсират сезонния недостиг, кръвните центрове организират изнесени кампании съвместно с работодатели и различни институции, като медицински екипи посещават работните места на желаещите да дарят кръв.

Д-р Терзиева обясни, че най-дефицитна винаги е кръвната група, която липсва в конкретния момент. „Обикновено отрицателните кръвни групи са по-търсени, но през лятото дори най-разпространената - А положителна, може да се окаже критично необходима“, посочи тя.

По думите ѝ подготовката за кръводаряване е лесна – достатъчни са добра хидратация, леко хранене, пълноценен сън и положителна нагласа. „Дарете кръв с мисълта, че така може да спасите човешки живот“, каза още тя.

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Самата процедура отнема средно около 30 минути и включва регистрация, медицински преглед и кръводаряване, което трае около десет минути.

Д-р Красимира Терзиева отправи емоционален призив към всички: „В нашата сила е да помогнем на хората в нужда. Не е необходимо човек да е лекар, за да спаси живот. Кръвта е в нашите вени, а друг има нужда от нея. Дарете кръв. Дарете живот“.