Напрежението между УЕФА и ФИФА изглежда върви към частично успокояване, след като световната футболна централа се е отказала от спорния си план за привличане на частни инвеститори в най-големите си турнири. Това вероятно ще доведе до оттегляне на заплахата на европейските федерации за бойкот на състезания под егидата на ФИФА.

Предложението, което предизвика сериозен отпор във футболните среди, предвиждаше създаването на компания под името FIFA Forward Enterprise.

Футбол, политика и пари: Какво се крие зад плановете на ФИФА да продаде дял от своите турнири

Чрез нея трябваше да бъдат управлявани ключови мъжки и женски турнири, като идеята беше част от бизнеса около тях да бъде отворена за външни инвестиции. Според ФИФА моделът би могъл да привлече около 4,2 млрд. долара и да увеличи приходите за националните асоциации.

Планът обаче срещна съпротива не само в Европа. Срещу него се обявиха УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация и КОНМЕБОЛ. Европейската централа дори стигна до заплаха за бойкот на организираните от ФИФА състезания.

ФИФА вече е оттеглила предложението и е дала необходимите уверения, че няма да предприеме отново подобна инициатива. Именно това са били двете основни условия на УЕФА, за да се откаже от крайната мярка.

Очаква се въпросът да бъде обсъден в четвъртък в Монако, където ще се проведе и жребият за Шампионската лига. Представителите на УЕФА в преговорите трябва да информират Изпълнителния комитет и ръководителите на европейските федерации, че условията за прекратяване на планирания бойкот са изпълнени.

Джани Инфантино се отказа от продажбата на Световното първенство

Отстъплението по този въпрос обаче не означава край на конфликта с президента на ФИФА Джани Инфантино. Според източниците на Ройтерс УЕФА възнамерява да продължи натиска срещу него заради начина, по който управлява световната футболна централа.

Допълнителен знак за задълбочаващото се противопоставяне дойде от Италия. Италианската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Инфантино и застана зад позицията на УЕФА и нейния президент Александър Чеферин.

Президентът на италианската федерация Джовани Малаго обясни, че решението е свързано с последните инициативи на ръководителя на ФИФА относно управлението и развитието на международните турнири. По думите му италианската страна ще продължи да работи с УЕФА и останалите европейски федерации за модел, основан на „спортния принцип, солидарността и устойчивото развитие“, който поставя интересите на привържениците на първо място.

Въпреки широката съпротива инициативите на Инфантино получиха подкрепа от Африканската футболна конфедерация, Аржентинската футболна асоциация и други национални федерации.

56-годишният Джани Инфантино оглавява ФИФА от февруари 2016 г. След първоначалното си избиране той спечели още два мандата без конкурент за поста.

Редактор: Цветина Петкова