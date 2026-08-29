Пожар пламна на магистрала "Тракия" на около 73-ия километър. Огнената стихия е в района на Пазарджик, между пътните възли Калугерово и Церово, близо до село Виноградец.

Пламъците са достигнали външната мантинела. Сигналът в пожарната е подаден в 15:25 часа. Горят треви и храсти. На място са изпратени три екипа на пожарната. Към 16:40 часа е получена информация, че огънят е локализиран.

Пожар до магистрала „Тракия”, временно беше ограничено движението на автомобили

Обхванатата от огнената стихия площ не е уточнена. Движението по магистралата не е ограничено. От Агенция "Пътна Инфраструктура" не съобщават за промяна в начина на движение заради пожара.

Редактор: Ивайла Маринова