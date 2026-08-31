Бедственото положение в Струмяни ще бъде удължено с един месец. Шести ден след наводнението, хората в селото продължават да се борят с щетите, които стихията нанесе.

Военнослужещи от Сухопътните войски продължават и днес да оказват помощ на пострадалото от бедствието село Струмяни в Област Благоевград. На терен работят 20 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев. Военните екипи разчистват натрупаните наноси, кал, тиня, растителност, отпадъци и падналите дървета.

Задържаната при посещението на Радев в Струмяни Гергана Петрова пита кой е разпоредил ареста ѝ

Добрата новина е, че вътрешността на почти всички наводнени къщи вече е почистена. Дворовете обаче остават под тиня, а общинската собственост, площадите и пътищата все още се разчистват. Напълно унищожен е стадионът в Струмяни, който се намира в най-ниската точка на селото – приливната вълна е разбила дограми и врати, оставяйки терена неизползваем и блокиран от боклуци.

Сериозен остава проблемът с питейната вода, която все още е негодна за консумация. Очаква се тя да бъде пусната едва в средата на седмицата след пълна дезинфекция. Междувременно продължава ремонтът на жп прелеза, поради което влаковете в района не се движат. Местните жители се оплакват от силна миризма и нашествие на комари и мухи след оттеглянето на водата.

„Работата беше много, но доброволците, предимно жени, свършиха работа като за мъже”, сподели жителката на селото Мария. В почистването се включи и администрацията на Общината, както и уредникът в местния музей Йорданка Стаменова, която подчерта, че каузата е да се помогне на хората в беда. Нужда от помощ имат семейството на Йоско и Димка. Те с двете им малки деца се спасили от стихията, катерейки се от прозореца на къщата, към плочата на съседната постройка.

Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните дейности след наводнението

Основната цел остава възможно най-бързо преодоляване на последствията от бедствието и пълно възстановяване на инфраструктурата в най-тежко засегнатите райони на селото.

Сред героите на Струмяни, които отделят от собственото си време, доходи и здраве за доброто на пострадалите семейства, е Деси. Тя работи като ръководител "Движение на гарата" в селото. В последните дни тя извозва тиня на изцяло свои разноски. "Даже не съм и записана в списъка на доброволци, аз не исках и да ме записват, защото за мен не е важно къде съм писана, а е важно да помогна", споделя тя.

В същото време Гергана Петрова, която беше арестувана от полицията по време на визитата на премиера Радев в Струмяни, призова за подкрепа в борбата на местните хора срещу високата цена на водата и сечта в Пирин планина. "Да се преустанови сечта. Да се направи оглед на място от независими хора, които да кажат какво е състоянието им", каза Петрова.

Припомняме, че Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на Общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи.