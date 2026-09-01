Инцидентът е станал в района на подстанция за питейна вода

17-годишен младеж е загинал при срутване на скална маса в района на Ботевград. От полицията уточняват, че сигналът е подаден в понеделник в ранния следобед, предава БНР

На място са изпратени екипи на МВР и прокуратурата. Инцидентът е станал в района на подстанция за питейна вода.

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Установено е, че в района се е изграждал резервоар. По случая тече разследване.
 

Редактор: Ина Григорова

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