17-годишен младеж е загинал при срутване на скална маса в района на Ботевград. От полицията уточняват, че сигналът е подаден в понеделник в ранния следобед, предава БНР .

На място са изпратени екипи на МВР и прокуратурата. Инцидентът е станал в района на подстанция за питейна вода.

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Установено е, че в района се е изграждал резервоар. По случая тече разследване.



Редактор: Ина Григорова