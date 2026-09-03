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Клиентите поръчват чрез гласови команди или таблет
Първите магазини в Хонконг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат своите клиенти.
Китайска компания отвори три обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек.
Въпрос на нагласа у хората е хуманоидните роботи да навлязат скоро в домакинствата, смята футуролог
Клиентите могат да кажат на глас какво искат да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR код или на терминал.
Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език.Редактор: Мария Барабашка
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