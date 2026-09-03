Иранската валута риал достигна ново историческо дъно спрямо долара. На свободния пазар един долар вече се разменя за рекордните 2 милиона риала.

Националната валута е под критичен натиск заради мащабните международни санкции и продължаващата война със Съединените американски щати.

Два петролни танкера бяха ударени със снаряди в Ормузкия проток

Иранската икономика е тежко засегната и всякакви преговори между Техеран и Вашингтон остават в пълен застой. В същото време Иран продължава да ограничава движението на петролни танкери през стратегическия Ормузки проток.

Тези военни действия провокираха нов скок на световните пазари и цената на петрола сорт „Брент” се повиши до близо 96 долара за барел.

Редактор: Мария Барабашка