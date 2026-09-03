След като от ЕРП „Север” спряха тока в част от сградите в „Баба Алино” днес беше спряна и водата към 5 от имотите в комплекса. В последните дни от ВиК-Варна направиха няколко опита за това, но собственици отказаха да дадат достъп до имотите.

От Община Варна излязоха с позиция, че има заповед от кмета Благомир Коцев, издадена през септември 2025 година, от която става ясно, че при установяване на незаконно строителство се забранява достъпа до вода, ток и газ в обектите.

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Вчера инвеститорът подаде жалба в съда, че заповедта е издадена когато са приключили ремонтните дейности на мястото.

Собствениците обясниха, че нямат ток от една седмица и са си закупили котлони на газ, за да могат да си приготвят храна. „Живеем като в 19 век. Има хора, които намериха други места където да живеят. Без ток няма как да се живее”, смята една от собственичките на имот.

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„С какво се защитават интересите на общината. Тук има добросъвестни собственици, има и малки деца. Ако някой ден се стигне до сценария, че всичко ще бъде съборено, готови ли са от управата да възстановят платените от всички данъци и такси, ще поеме ли разходите от събарянето и възстановяването на екосистемата”, попита друг собственик.

След като приключи работата на ВиК, ще се забрани достъпът до сградите. Върху тях ще бъдат залепени стикери, на които ще пише, че не се позволява приманаването. Сградите, които се строят в момента, ще бъдат заградени с ленти.

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