Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според "Ройтерс", който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите.

През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи „твърде дълго”.

Тръмп предложи Ормузкият проток да стане „Проток Тръмп“

Той каза пред журналисти в Овалния кабинет, че Техеран се е опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили.

"Ние контролирахме и продължаваме да контролираме Ормузкия проток. Всеки ден извеждаме оттам много кораби с милиони барела петрол и го правим без проблеми. От време на време, те изстрелват дрон, а ние го сваляме. Но ние имаме контрол – много силен контрол. Те се опитваха да възстановят своите радарни системи - ракетна система и система за хвърляне на мини. Знаете, че вече се отървахме от всички мини в Ормузкия проток. Те се опитваха да направят ракета, която да хвърля мини. Кой прави такова нещо? Никога не бях чувал", заяви Тръмп.

Редактор: Никола Тунев