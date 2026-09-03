Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и военното разузнаване (ГУР) след престрелка между служители на двете структури в Киев. При инцидента са ранени трима представители на военното разузнаване, пише Guardian.

СБУ е украинската служба за вътрешна сигурност, чиито функции могат да бъдат сравнени с тези на ФБР в САЩ или МИ5 във Великобритания. ГУР е военното разузнаване на Украйна и освен разузнавателна дейност участва във военни и специални операции.

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До престрелката се стигнало сутринта на 2 септември по време на операция, свързана със Степан Каплунов - заместник-командир на Руския доброволчески корпус. Формированието е съставено от руснаци, които се сражават на страната на Украйна, и е подчинено на военното разузнаване.

Според СБУ службата е разследвала предполагаем заговор за извършване на терористично нападение срещу представител на руската опозиция. От украинската прокуратура заявиха, че по време на действията служителите на СБУ са били атакувани от представители на едно от подразделенията на силите за отбрана. При прекратяването на въоръжената съпротива служителите на реда са използвали оръжие.

От военното разузнаване обаче представят различна версия. Командирът на специалното подразделение „Тимур“, в състава на което влиза Руският доброволчески корпус, твърди, че представители на СБУ са открили огън по невъоръжени служители на ГУР. Той обвинява службата и в „отвличането“ на Каплунов.

Руският доброволчески корпус по-рано съобщи, че Каплунов е бил в Украйна за честванията на Деня на независимостта на 24 август, но впоследствие е бил отведен от неизвестни лица от двора на дома си. По-късно адвокатът му съобщи, че той е освободен, но местонахождението му не беше известно.

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Случилото се предизвика остра реакция от страна на Володимир Зеленски. Украинският президент определи ситуацията като „абсолютно позорна“ и настоя прокуратурата и разследващите органи да изяснят обстоятелствата около престрелката.

„Тук, в Украйна, стрелбата е допустима единствено срещу руските окупатори при защитата на Украйна“, заяви Зеленски.

Президентът поиска ръководителите на двете служби да дадат обяснение за случилото се и настоя за пълно разследване на инцидента. След престрелката Зеленски освободи и високопоставения служител на СБУ Олег Храмов, който ръководеше отдела за защита на държавната тайна.

Редактор: Цветина Петкова