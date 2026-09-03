Китай заплаши Франция с ответни мерки, ако Париж не отмени наказателната такса за дрехи, влязла в сила във вторник. Мярката засяга продукти, предлагани от платформи като Shein и Temu.

Таксите са част от закон за "бързата мода", приет през юни. Целта е да се ограничат екологичните последици от свръхпроизводството на големи обеми евтини дрехи.

Таксите варират от 0,25 евро за чифт бельо или чорапи до 12 евро за палто, като размерът им не може да надхвърля 50 на сто от продажната цена на продукта преди облагане с данъци.

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Говорителката на китайското министерство на търговията Хуан Лин заяви, че ако Франция продължи по този път, "Китай ще предприеме необходимите мерки, за да защити законните права и интереси на китайските компании". "Франция ще носи пълната отговорност за всички произтичащи от това последици", добави тя.

Редактор: Ивайла Маринова