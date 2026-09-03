Гърция налага по-тежки наказания за телефонните измами. Те ще бъдат прекфалифицирани в тежки престъпления и ще се се наказват с над 5 години лишаване от свобода, обяви министърът на защитата на гражданина Михалис Хрисохоидис.

Хрисохоидис заяви, че в рамките на гръцката полиция и на Дирекцията за борба с организираната престъпност ще бъде създадена група за борба с този вид измами. По думите му напоследък се наблюдава голям ръст на подобни престъпления.

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Броят на телефонните измами в Гърция се е увеличил с почти 50% в сравнение с периода 2024-2025 г.

Редактор: Ивайла Маринова