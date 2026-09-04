Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини и училища в няколко града на страната.

От МВР съобщиха за NOVA за отправени заплахи в детски градини в Кюстендил. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи. При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.

В 4 детски градини в Дупница също са отправени заплахи, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Сигнали за бомби в детски градини и училища в страната

По информация на NOVA сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. Към момента няма повече подробности за случая. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешко, предава кореспондентът на БТА в града Даниела Балабанова. Заплахите са отправени чрез имейли около 12:00 часа. Те са получени в 4 училища в Тетевен. Направена е проверка, но не е установена заплаха. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение е със специален режим на достъп.

Подобни заплахи са получени и в Стара Загора и на 7 места в Стара Загора.

Редактор: Цветина Петкова