Без гласовете на избиратели на ГЕРБ и на други избиратели, извън нашите, математически Андрей Гюров и Георги Кандев няма как да спечелят президентските избори. Именно затова партиите не трябва да обсебват тази кампания. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Има значение подкрепата на избирателите - и на избирателите на ГЕРБ, и на други избиратели, извън тези, които с колегите от "Продължаваме промяната" представляваме. Именно затова е и нашият призив и към останалите партии, с които в последните години сме се "били" много на политическия терен, да отстъпим крачка назад, да оставим хората да изберат президента, който най-добре олицетворява тяхната визия накъде да гледа България - на изток или на запад, дали властта трябва да е в едни ръце, или да има коректив и баланс. Нека нашите партийни караници, дрязги и трудна история да не застават на пътя на правилното решение на хората", призова Божанов.

Андрей Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и „Прогресивна България“

По думите му от посланията, които идват от ГЕРБ и отчасти от Бойко Борисов, се чуват атаки към Андрей Гюров и похвали към Илияна Йотова. "Тези партийни интриги трябва сравнително бързо да отстъпят на посланията, които кандидатите дават", каза той.

Божанов коментира какъв е контрастът на посланията между Йотова и Гюров по отношение на случая в Лайпциг. "Гюров застана на европейската позиция. Спомена Русия като агресор, застана до Германия и не почна да шикалкави. От друга страна, действащият президент Йотова застана с идентична позиция на правителството на Радев, което е единственото правителство, което не спомена Русия в своята официална позиция. Позицията на Йотова беше, че трябва да има мир. Само че това е една очевидност, която заменя заемането на позиция, защото целта и на Йотова, и на Радев е да не загубят русофилския електорат", коментира той.

Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова

По думите му това може да отблъсне избиратели, които са гласували за "Прогресивна България". "На тези президентски избори дилемата ще бъде в това дали президентът да бъде ярко и ясно проевропейски и дали да бъде коректив на властта, или не", добави той.

"Смятам, че вече има разочаровани хора от "Прогресивна България" от липсата на действия, на ясен план и на решителност и от тази политика "от двата стола на земята". И виждат, че управление с пълно мнозинство може би крие рискове. Би било разумно и добре за страната да има противотежест в Президентството. Ако Йотова бъде избрана, мисля, че тя няма да бъде противотежест на правителството", заяви той.

Политическите реакции след обявената кандидатура на Гюров и Кандев

Божанов постави оценка за първите сто дни на правителството на Румен Радев. По думите му то е неубедително, с доста спорни решения, особено външнополитически, с някои заявки за стратегически грешки. Като пример той даде активната работа по привличане на китайски инвестиции. "Всяка страна, която е изпаднала в някаква зависимост от Китай, облечена като инвестиция, е съжалявала след това и ние може би трябва да научим този урок", каза той.

По думите му програмата им е много пожелателна, неконкретна и на места неамбициозна. Като пример той посочи реформата в службите. "Има едно изречение - реформа в МВР и службите, без абсолютно никаква конкретика, без срокове и без никакви цели. За съжаление видяхме каква реформа готвят за службите и тя е връщане към едни по-тоталитарни времена", каза той. Според него има много министри, които не се справят. "Трябва да гледаме цялостно на действията на Министерски съвет и те са силно неубедителни в първите дни", добави Божанов.

Относно избора на парламентарната квота на ВСС той коментира, че предстои да бъдат излъчени кандидатите, да бъдат внесени номинациите, след което предстои изслушване. "Ако има момент, в който би било резонно да има някакви консултации, то е след изслушването, тъй като тогава ще знаем всички тези кандидати какво представляват всъщност", заяви той.

"Изслушванията са изключително важен инструмент, на база на който ние да си изградим представа кой кандидат би имал реални позиции и кой ще е там, за да взима висока заплата и да изпълнява каквото му кажат по телефона. Важното е ние да излъчим кандидати, които да са заемали такива позиции, да са отстоявали в годините тези позиции и да са показали, че отстояват на натиск", каза Божанов.

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