София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, на различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона.

Международната конференция се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Политически престрелки след атаките срещу търговски кораби в Черно море

Редактор: Ивета Костадинова