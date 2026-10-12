Снимка: iStock
-
Служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги във Варна
-
Русия атакува Украйна часове след обявеното енергийно примирие
-
Банско - футбол през поколенията
-
Как колоезденето се е превърнало в ежедневие за хората в Добринище
-
Първият морски посланик на България предупреди, че цялото Черно море е обявено за военна зона
-
Ген. Златан Стойков: В момента вървим бавно към възстановяване на Студената война
Събитието се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова
София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, на различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона.
Международната конференция се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
Политически престрелки след атаките срещу търговски кораби в Черно мореРедактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни