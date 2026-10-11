Благотворително автомобилно състезание се провежда този уикенд край петричкото село Кърналово в подкрепа на 9-годишния Цветин от Кюстендил. Момчето за втори път се бори с рак на лимфните възли, след като преди години успява да пребори заболяването. Семейството му има нужда от средства за покриване на непредвидените разходи по лечението в Турция.

Цветин е диагностициран с рак на лимфните възли, когато е едва на 5 години. Лечението му в Турция продължава година и половина, след което момчето успява да победи болестта. В продължение на четири години редовните контролни прегледи не показват проблеми.

На деветия му рожден ден обаче семейството научава, че заболяването се е върнало. „Не сме чакали, а веднага започнахме лечение в Турция с много тежка химиотерапия. След това състоянието му се влоши, появиха се болки в корема и той не можеше да се храни“, разказва вуйчото на Цветин – Даниел Джонев.

След химиотерапията момчето преминава и през лъчетерапия на врата и корема. Лечението води до сериозни усложнения – възпаление на хранопровода, рани и невъзможност да се храни нормално.

„Каквото хапне, повръща с кръв, защото всичко е в рани. Показателите му са много ниски заради химиотерапията и лъчетерапията, а когато са толкова ниски, организмът не може да възстановява раните“, обяснява Даниел Джонев.

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Миналата седмица на Цветин е направена трансплантация на стволови клетки от четиригодишното му братче. Засега организмът му реагира добре, но лечението продължава да изисква значителни финансови средства.

За основното лечение вече са събрани 140 000 евро. Семейството обаче е изправено пред множество непредвидени разходи заради усложненията и допълнителните медицински процедури. „Всички суми са по 10, 20, 30 хиляди евро. Само за проверка на съвместимостта на стволовите клетки платихме 4000 евро за четирима души. Квартирата също струва 4000 евро, защото майка му не може да остави и малкото му братче. Всичко е безобразно скъпо“, разказва вуйчото на момчето.

В подкрепа на Цветин се организират различни благотворителни инициативи. Сред тях е дрифт и драг състезанието край село Кърналово, което събира любители на автомобилите с обща кауза – да помогнат на детето да продължи лечението си.

„Всеки, който дойде, заплаща вход от 10 евро и получава гривна за участие в томбола. Посетителите могат да се включат и в дрифт такси и драг преживяване. Организирали сме и изложба с рисунки на деветгодишно момиче, което ги продава в помощ на Цветин“, обясни организаторът Веселина Стефанова.

Ако и вие искате да помогнете на Цветин, може да го направите така:

Банкова сметка (в евро):

• Титуляр: Цветелина Джонева-Каканакова

• IBAN: BG66UBBS81551077150480

• Основание: Дарение за лечение на Цветин Каканаков

Revolut: +359882118033

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