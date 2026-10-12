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Националният съвет за тристранно сътрудничество отново се събира на заседание
Националният съвет за тристранно сътрудничество отново ще обсъди промени в правилата за определяне на минималната работна заплата.
На заседанието днес социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет при определянето на възнагражденията трябва да се отчитат няколко фактора - покупателната способност на хората, размерът и разпределението на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда.
Показва ли ръст пазарът на труда при възнагражденията
Работодателите смятат, че така увеличението на заплатите ще бъде обвързано с реалните икономически резултати. Според синдикатите обаче съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите.Редактор: Дарина Методиева
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