Националният съвет за тристранно сътрудничество отново ще обсъди промени в правилата за определяне на минималната работна заплата.

На заседанието днес социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет при определянето на възнагражденията трябва да се отчитат няколко фактора - покупателната способност на хората, размерът и разпределението на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда.

Показва ли ръст пазарът на труда при възнагражденията

Работодателите смятат, че така увеличението на заплатите ще бъде обвързано с реалните икономически резултати. Според синдикатите обаче съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите.

Редактор: Дарина Методиева