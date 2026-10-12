Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски със серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради.

В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му.

Вътрешният министър обвърза бомбените заплахи с Пеевски. Лидерът на ДПС: Кабинетът е притеснен, затова ме обвинява

Според Пеевски Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите.

„Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората“, посочва Пеевски.

Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Лидерът на ДПС подчертава, че политиците, независимо от постовете си, имат конституционно задължение да защитават обществения интерес, а не да използват притесненията на гражданите за политически противопоставяния.

Припомняме, че в петък, 9 октомври, между вътрешния министър Иван Демерджиев и лидера на ДПС Делян Пеевски избухна нов политически спор. Повод станаха изявления на Демерджиев, който допусна възможна връзка между зачестилите бомбени заплахи в страната и парламентарните му изслушвания за полетите на Пеевски. Министърът посочи, че се проверяват две версии - хибридни атаки, целящи да изпитат реакциите на институциите, и евентуална връзка със споменатите изслушвания.

По думите му рязко увеличение на сигналите е отчетено на 3, 7 и 8 юли, след негово изслушване на 2 юли, както и около последното му явяване пред депутатите. Пеевски категорично отхвърли внушенията, определи ги като измислици и обвини правителството, че се опитва да отклони общественото внимание от собствените си проблеми и корупционни практики.

През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски.

Редактор: Цветина Петкова