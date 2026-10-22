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Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“
Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" излизат на протест. Повод за недоволството е разпространената през последните седмици информация за предвидени мащабни съкращения и структурни промени.
Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“ и е под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Според синдикалната организация работещите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуални промени в организацията.
600 млн. евро неплатени сметки: АПИ започна да погасява най-старите задълженияРедактор: Дарина Методиева
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