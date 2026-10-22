Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" излизат на протест. Повод за недоволството е разпространената през последните седмици информация за предвидени мащабни съкращения и структурни промени.

Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“ и е под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Според синдикалната организация работещите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуални промени в организацията.

600 млн. евро неплатени сметки: АПИ започна да погасява най-старите задължения

Редактор: Дарина Методиева