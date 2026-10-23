Всичко, с което разполага Българската армия, е мобилизирано за охрана на Черноморския район. Усилено е радиолокационното поле в източно направление както със средства за кинетично въздействие, така и чрез изтребителна разузнавателна авиация на Военновъздушните сили и Военноморските сили. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Той присъства на Деня за високопоставени гости на многонационалното експериментално учение BOLD ADRA – 26 на летище „Чешнегирово“, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова. Военният министър увери, че е осигурена надеждна картина, за да има ситуационна осведоменост и да се взимат адекватни решения при необходимост.

Стоянов за останките на борда на „Челси 3“: Предстои да се установи дали са от дрон, от кораба, или от нещо друго

Стоянов определи като изключително полезно експерименталното учение, на което с безпилотни летателни апарати бяха демонстрирани разузнаване, поразяване на цели и заглушаване. Той коментира, че е необходима промяна в нормативната база по отношение на използването на дронове. Предвиждат се изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили, а от Министерството на транспортна са подготвили наредба в тази връзка. Стоянов допълни, че по отношение на вземането на решения за използването им, ще се наложи делегиране на права на командирите на по-ниски нива, заради скоротечните процеси с дронове.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че са взети мерки както в национален, така и в коалиционен мащаб. „НАТО реагира премерено на база обменената информация, на анализа, без да се ескалира обстановката“, посочи той.

По отношение на черноморските държави Ефтимов каза, че по линия на НАТО се работи за изграждане на военноморско командване в Черно море, където водещата страна е Турция. Проектът е в напреднала фаза, а идеята е да има картина в реално време, генериране на сили, анализ и действие при евентуална заплаха, каза още началникът на отбраната.

Редактор: Цвета Лазаркова