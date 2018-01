Последен ден на икономическия форум в Давос. С голямо нетърпение световните лидери и бизнесът очакват речта на американския президент Доналд Тръмп, която ще е кулминацията на събитието.

Тръмп пристигна в Давос (ВИДЕО)

Той трябва да представи неговите виждания за бъдещата световна търговия и очакванията са речта да бъде доста протекционистка.

This is what real power looks like. CEOs, politicians, journalists watch in hushed silence as President Trump sweeps up the stairs. Davos becomes Versailles. pic.twitter.com/1G0J5lwTNY