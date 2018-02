Поне 19 души са пострадали при експлозия и последвал пожар в пътнически автобус в Шри Ланка, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от ТАСС и БГНЕС. Автобусът пътувал от северния полуостров Джафна към един от главните военни учебни центрове в южната част на страната.

12 soldiers among the 19 people injured following an explosion and fire in a bus in Kahagolla, Diyathalawa.#SriLanka #lka pic.twitter.com/quwhmNDhsM — zoom news Sri Lanka (@zoomalert) 21 февруари 2018 г.

„В пътническия автобус избухна взрив, останаха части от корпуса му. Смятаме, че това може да е бил взрив на бомба”, обявиха местни военни.

Сред пострадалите има 12 униформени и седем цивилни. Ройтерс добавя, че след края на продължилата почти 30 години гражданска война през 2009, нападенията срещу военни са рядкост.

През 70-те години на миналия век вътрешнополитическата обстановка се определяше от неуредения междуетнически конфликт между синхали и тамили, довел до създаването на сепаратисткото движение начело с „Тигри за освобождение на „Тамил илам”. От 1983 то поведе въоръжена борба срещу правителството за създаване на независима тамилска държава в северната част на Шри Ланка.

На 19 май 2009 държавният глава Махинда Раджапакса официално обяви в парламента за окончателна победа над тамилските тигри и прекратяване на бойните действия. По различни оценки в гражданската война са загинали между 70 и 100 хиляди души.

