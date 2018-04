Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в Западен Иран в неделя. Пострадали са най-малко 38 души, съобщи говорител на спешните медицински служби в страната, цитиран от Ройтерс и БТА.

An #earthquake in Iranian Kurdistan’s (Rojhilat) #Kermanshan Province on Sunday left at least 38 people injured. #TwitterKurds https://t.co/B7xejdp39X

Повечето от пострадалите са били пуснати да си тръгнат от болниците, след като им е оказана първа помощ за дребни контузии - най-често наранявания по главите от падащи предмети.

Twenty-eight people were injured as a result of an earthquake that hit the city of Sarbel Goh in the province of Kermanshah in western Iran. pic.twitter.com/OKdKEhCJTt