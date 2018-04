Тръмп предупреди Русия "да бъде готова" да свали ракетите, които ще бъдат изстреляни срещу Сирия, предаде "Ройтерс".

Съветът за сигурност отхвърли руска и американска резолюции за химическите оръжия

"Русия, приготви се", написа в Туитър президентът на САЩ Доналд Тръмп и предупреди, че ракетите "ще дойдат" в Сирия като ответна мярка на предполагаемата химическа атака срещу цивилни, извършена през уикенда, предадоха световните агенции.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Русия и САЩ не одобриха проекторезолюциите си за Сирия

"Русия се заканва да свали всяка ракета, изстреляна срещу Сирия. Приготви се, Русия, защото те ще дойдат - хубави, нови и "умни"! Не бива да си партньор с изтребващо с газ животно, което убива хора и изпитва наслада от това", написа Тръмп, имайки предвид сирийския президент Башар Асад.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?