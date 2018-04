„Ударите срещу Сирия бяха перфектно изпълнени. Благодаря на Франция и Великобритания за тяхната мъдрост и силата на военните им. Не можеше да има по-добри резултати. Мисията – изпълнена!”. Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Twitter към 15.30 ч. българско време.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

Във втори туит, публикуван минути по-късно, държавният глава казва: „Толкова много се гордея с нашите военни, които скоро ще бъдат най-добрите, които страната ни е имала. Няма да има нищо и никой, който да може дори да се доближи до тях”. Тръмп подчертава, че за работата им са похарчени „милиарди напълно заслужени и одобрени долари”.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!