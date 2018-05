Петима души загинаха, след като военен самолет на пуерториканската национална гвардия се разби в американския щат Джорджия в сряда.

Машината С-130 паднала в района на град Савана, само на няколко километра от местното летище.

Катастрофата станала по време на тренировъчен полет, съобщава Ройтерс. Самолетът летял от летището в Савана за базата „Дейвис-Монтан” в щата Аризона.

Video of WC-130 crash in Savannah, Georgia, courtesy of the Savannah Morning News: https://t.co/D0C5ebNdIN