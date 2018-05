Терористичната групировка ИДИЛ, която пое отговорност за нападението с нож в Париж през уикенда, разпространи видеозапис с млад мъж, представен като извършител на атентата. На клипа мъжът се кълне във вярност към джихадистката организация.

Най-малко 1 убит, 4 ранени при атака с нож в сърцето на Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пропагандната агенция на ИДИЛ Амак публикува видеото в Telegram, съобщава БТА. Младежът, който носи качулка и черна маска, скриваща по-голямата част от лицето му, обещава да служи на лидера на джихадистите Абу Бакр ал Багдади.



Той призовава мюсюлманите от Европа да отидат на територията на ИДИЛ или, ако не успеят, да извършват атаки в родните си страни.



"Те затвориха вратата за хиджра (емиграция) пред нас, затова ги ударете у дома", казва мъжът.

Daesh terror group releases a video of Chechen born 20-year-old Khamzat Azimov, who stabbed one person and injured four others in Paris on Saturday night pic.twitter.com/hbcUVOu6Qp