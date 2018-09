Обилен сняг засипа югоизточните части на Южна Африка. В провинция Източен Кейп натрупа над 10 сантиментра. Бяха затворени основни магистрали.

Elephants and giraffe in the snow! Incredible scenes from the Karoo in South Africa. Photos by Kitty Viljoen. pic.twitter.com/YLqje562AZ — Andrea Fuller (@AndreaFuller06) September 8, 2018

А на кадрите виждаме как се справят животните в тази снежна приказка.

Типичните за африканските савани жирафи и слонове си пробиват път в преспите.

