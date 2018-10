Британският премиер Тереза ​​Май потанцува на сцената преди речта си на годишната конференция на Консервативната партия под звуците на песента „Dancing Queen” на АBBA. На фона на бурни аплодисменти тя отново показа танцовите си умения.

„Ще трябва да ме извините, ако кашлям по време на тази реч. Бях будна цяла нощ, за да лепя декорите на сцената”, пошегува се Мей, имайки предвид реч от миналата година, при която постоянно кашляше. Това се случваше на фона на падащи букви, закачени зад нея на сцената.

"Има неща от миналогодишната конференция, които се опитвам да забравя. Но винаги ще си спомня топлината, която почувствах от всички в залата, които ме подкрепяха. Благодаря!", каза още Мей, цитирана от CNN.

Припомняме, че Тереза Mей беше заснета да танцува заедно с ученици в Kейптаун при посещение в Африка. Децата се опитаха да я научат да танцува, а опитът й породи много подигравки в социалните мрежи.

Някои написаха в Twitter, че движенията й са като на робот. И при последния й танц в Бирмингам може да се направи такова сравнение.

