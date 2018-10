Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха в най-силно засегнатата от урагана „Майкъл” част на Флорида в понеделник, съобщава БТА.

Президентската двойка бе посрещната от губернатора на щата Рик Скот, когато Тръмп нарече „велик губернатор". Републиканецът благодари за отпуснатата федерална помощ, която е поискал.

Най-малко 18 са жертвите на урагана „Майкъл” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тръмп и съпругата му обиколиха с хеликоптер пострадалите райони.

Ураганът „Майкъл” от категория 4 по петстепенната скала на Сафир-Симпсън порази северозападната част на щата с ветрове със скорост до 250 км/ч. Над 190 000 жилищни и бизнес сгради останаха без електричество.

Стихията премина през териториите на четири щата и причини смъртта на най-малко 18 човека. Десетки хора са в неизвестност. Спасителните служби предполагат, че броят на загиналите може да се окаже по-голям.

NEW: Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Eglin Air Force Base in Okaloosa County, Florida, where they will survey areas hit by Hurricane Michael last week. https://t.co/mRf49RPi9N pic.twitter.com/ML61rfR4LV