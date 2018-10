Един от островите на Хавайския архипелаг вече е в историята. Той потънал след урагана „Уалака”.

Островът е дълъг 1 км и широк 120 м. Той е вторият по големина в северозападния атол. Крайбрежието му е дом на 96% от хавайските зелени костенурки – животински вид, застрашен от изчезване, съобщава БГНЕС.

An 11-acre island in Hawaii has disappeared because of storm surges. “This event is confronting us with what the future could look like.” https://t.co/pxwJQftnHr pic.twitter.com/lJtIpd8NpD