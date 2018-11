Участници в масово шествие във Варшава по случай 100-годишнината от независимостта на Полша изгориха знамето на Европейския съюз, съобщава БГНЕС.

"Знамето на ЕС беше изгорено. Тълпата скандира: "Долу Европейския съюз!", написаха от крайнодясната организация "Общополска младеж" в Twitter и публикуваха снимки.

По информацията на местните сили за сигурност в шествието в полската столица са се включили около 250 000 души. Крайните националисти сред множеството хвърляха димки и пиратки.

An EU flag being set on fire at #MarszNiepodeglosci , with people chanting 'Down with the EU' pic.twitter.com/8ZVgZAJYBG

Повечето участници в проявата развяваха националния флаг, но имаше и такива с откровено ксенофобски лозунги като "Ислямът — враг на Европа", "Разкарайте исляма" и др. Чуваха се скандирания "Вилнюс и Лвов — полски навеки" и "Национализмът е нашият път".

If somebody tells you fascist imagery, or slogans, or chanting were marginal during the Independence March today, they haven’t been to the march or are lying to you #MarszNiepodeglosci #IndependenceDay pic.twitter.com/y6dGmEbq2r