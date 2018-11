Първият сняг за тази зима падна в планинските райони на централна Гърция, съобщи гръцкото издание "Екатимерини".

Looks like North Greece got about 4 to 6 inches of snow. Some sidestreets have not yet been plowed. #YourMorningRochester pic.twitter.com/KosLoW1AfH