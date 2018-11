Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да премахне всички субсидии за "Дженерал мотърс", предадоха световните агенции.

Компанията предизвика гнева на президента, като обяви съкращаване на хиляди работни места в щати, които са от ключово важно значение в политически план.

"Много съм разочарован от "Дженерал мотърс"", написа в Туитър Тръмп. "САЩ спасиха "Дженерал мотърс" и ето благодарностите, които получаваме! Проучваме премахването на всички субсидии, в това число и за електрическите автомобили", допълни той.

....for electric cars. General Motors made a big China bet years ago when they built plants there (and in Mexico) - don’t think that bet is going to pay off. I am here to protect America’s Workers!