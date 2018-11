Гърция отново е парализирана от 24-часова обща стачка. Основните искания са за намаляване на данъците и повишаване на минималната заплата до 751 евро.

#Athens , #Greece - Large mobilization by the All-Workers Militant Front ( #PAME ) against the antipeople, antiworker measures of the #Syriza -Anel government. Today is a nationwide #strike and similar rallies are held throughout the country. #απεργια #Grecia #Workers #Huelga ✊ pic.twitter.com/rfcyyBDhEz

На 28 ноември се очаква стачка на служителите в гръцкия транспорт

Медиите първи дадоха старт на протестите още във вторник. Стачката блокира обществения транспорт в Атина и основните градове. Фериботите и междуградските влакове също спряха. Хиляди напуснаха работните си места и излязоха по улиците на големите градове. Към тях се присъединиха и пенсионерите, които поискаха по-високи пенсии.

Transport Disruptions Hit Greece as Union Protests Cutbacks Nationwide train and island ferry services have been suspended for a day in Greece, together with most Athens public transport, as the country's biggest labor union strikes again... https://t.co/2NlKZbUaUV #USNews #USRC pic.twitter.com/RZwp2BGmPz